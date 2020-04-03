Адвокат: Степаненко до сих пор надеется вернуть Петросяна в семью

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения Петросяна, в интернет-шоу "Алена, блин!" рассказал, как проходил развод юмориста с Еленой Степаненко, и как сейчас они делят имущество.

"Петросян настоящий боец. В том плане, что мы договорились, выбрали стратегию, и он идет по ней, несмотря ни на что. Вокруг пули свистят, какие-то статейки появляются, там кто-то уколол, здесь уколол, а он прет напролом. Он сильный духом человек", - поделился Жорин.

Также адвокат отметил, что раздел имущества юмористов, которые официально развелись в конце 2018 года, длится много месяцев.

Специалисты составили опись всего совместно нажитого, не так давно началась оценка. Кроме нескольких квартир в столице, бывшим супругам предстоит поделить также картины и другие предметы искусства.

"Уже сейчас уже все идет не так, как могла думать Степаненко. Она, наверное, представляла, что сейчас быстренько поставит Петросяну какие-то условия, информационно его задавит, и он отдаст все. Возьмет лишь зубную щетку и пойдет. Кстати, Петросян, наверное, так бы и сделал, если бы ему не было столько лет, как сейчас – он уже не может начинать жизнь заново. Поэтому будет по закону, поровну все разделят", - добавил представитель Евгения Петросяна.

Отвечая на вопрос ведущей "Рассчитывает ли Степаненко, что Петросян вернется к ней", Жорин ответил уклончиво.

"Ну, наверное. У Степаненко была определенная задача. Она поэтому одновременно подала иск на расторжение брака и раздел имущества, чтобы не дать Петросяну возможности развестись, чтобы он не мог заново жениться. Но мы добились, чтобы расторжение брака было выведено в отдельное производство и развели их. И теперь все хорошо", - добавил адвокат.

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