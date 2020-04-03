Видео ⟩ "Границы на замке, но приплыв продолжается": белое чудо на пляже в Юрмале

На Instagram-странице jurmala.club менее суток назад появилось видео, снятое на побережье Рижского залива. На кадрах возле воды запечатлено милейшее белое создание - детеныш морского котика.
"ВЕСНА пришла! Границы на замке, но приплыв (в прямом смысле) имигрантов продолжается", - шутливо подписал автор эти кадры.
"Вот, это значит, что весна пришла. Котики молодые появляются. Не понимаю, как он к нам подобрался - у нас же все границы закрыты.
Э, ты че без намордника? Ты карантин прошел уже?" - звучит мужской голос за кадром.
Пользователи Сети принялись писать в комментариях, что малыш очаровательный, однако отметили, что приближаться так близко к животному все-таки не следовало.
"Люди, почему вы такие безответственные??? К ним нельзя приближаться так близко!!!", "Почему вы так близко к нему подошли? А если его родители бросили, почуяв чужой запах? Это не шутки!", "Это вы можете его заразить чем-нибудь, намордник в помощь" - возмущаются защитники животных.
А вы бы не подошли к такому чуду?