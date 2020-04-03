Видео ⟩ Усик показал трюк с монетами. Можете повторить?

🤯 @usykaa pic.twitter.com/BasW5gl6y8— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) April 3, 2020
Украинский боксер Александр Усик выполнил довольно сложный трюк с монетами. Можете ли вы его повторить?
Усик должен был провести следующий бой 23 мая в Лондоне против Дерека Чизоры из Великобритании, однако в связи со вспышкой коронавируса бой был перенесен.
На счету 33-летнего Усика 17 побед в 17 боях. Он нанес единственное поражение в карьере Майрису Бриедису.
Усик - абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов), но сейчас он продолжает карьеру в супертяжелом весе.