Пт, 3.04.2020
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Видео ⟩ Усик показал трюк с монетами. Можете повторить?

Украинский боксер Александр Усик выполнил довольно сложный трюк с монетами. Можете ли вы его повторить?

Усик должен был провести следующий бой 23 мая в Лондоне против Дерека Чизоры из Великобритании, однако в связи со вспышкой коронавируса бой был перенесен.

На счету 33-летнего Усика 17 побед в 17 боях. Он нанес единственное поражение в карьере Майрису Бриедису.

Усик - абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов), но сейчас он продолжает карьеру в супертяжелом весе.

Майрис Бриедис и Александр Усик

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

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