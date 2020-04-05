Её имя необычно, и она полная копия невероятной мамы: дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя
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Ангельское лицо, пухлые чувственные губы, длинные пышные волосы и стройная фигура - это Дева Касссель, дочка шикарной Моники Беллуччи и харизматичного красавчика Венсана Касселя.
15-летняя Дева только начинает модельную карьеру, и у неё определенно неплохие шансы на успех.
Она ведёт закрытый образ жизни, однако некоторые факты о ней все-таки известны. Рассказываем!
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