Её имя необычно, и она полная копия невероятной мамы: дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

15-летняя Дева только начинает модельную карьеру, и у неё определенно неплохие шансы на успех.

Она ведёт закрытый образ жизни, однако некоторые факты о ней все-таки известны. Рассказываем!

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