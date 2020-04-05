Вс, 5.04.2020
Мне 52 года, я абсолютно здорова. Я веду здоровый образ жизни, врач тоже сказал, что только благодаря моему хорошему общему анализу крови и физическому здоровью, учитывая очень тяжелое течение моей болезни, мне удалось благополучно выбраться. Ану Оясе, переболевшая Covid-19 в тяжелой форме
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  • Её имя необычно, и она полная копия невероятной мамы: дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя
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Её имя необычно, и она полная копия невероятной мамы: дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

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Семья Девы и её чрезвычайное сходство с матерью

ФОТО: instagram.com/devacassel/Коллаж RUS.TVNET

Ангельское лицо, пухлые чувственные губы, длинные пышные волосы и стройная фигура - это Дева Касссель, дочка шикарной Моники Беллуччи и харизматичного красавчика Венсана Касселя. 

15-летняя Дева только начинает модельную карьеру, и у неё определенно неплохие шансы на успех.

Она ведёт закрытый образ жизни, однако некоторые факты о ней все-таки известны. Рассказываем! 

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Семья Девы и её чрезвычайное сходство с матерью

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