Covid-19: В Эстонии умерли уже 12 человек

Всего в Эстонии сделано 18 290 тестов, из них 961 (5%) был позитивным.

По данным анализов, больше всего зараженных в возрастных группах 45-49 лет и 50-54 лет (по 11%), в возрастной группе 55-59 лет - 10%.

По состоянию на 3 апреля госпитализация в связи с коронавирусом в Эстонии требуется 90 пациентам, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ, из больниц выписаны 48 человек.

От Covid-19 в Эстонии скончались 12 человек.

В Латвии до сих пор зарегистрирован один случай смерти, в Литве - девять.