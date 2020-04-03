Пт, 3.04.2020
Борьба с трансмиссией Covid-19 в Латвии будет очень тяжелой. Главный инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис

Covid-19: В Эстонии умерли уже 12 человек

ФОТО: SIPA/Scanpix

За минувшие сутки в Эстонии сделано 2514 тестов на Covid-19, позитивными оказались 103. Скончался от вируса за прошедшие сутки один человек.

Всего в Эстонии сделано 18 290 тестов, из них 961 (5%) был позитивным.

По данным анализов, больше всего зараженных в возрастных группах 45-49 лет и 50-54 лет (по 11%), в возрастной группе 55-59 лет - 10%.

По состоянию на 3 апреля госпитализация в связи с коронавирусом в Эстонии требуется 90 пациентам, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ, из больниц выписаны 48 человек.

От Covid-19 в Эстонии скончались 12 человек.

В Латвии до сих пор зарегистрирован один случай смерти, в Литве - девять.

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