Минземледелия: продукты питания в латвийских магазинах есть и будут

Продукты питания в латвийских магазинах есть и будут, так как они производятся в достаточном количестве, а цепочки поставок работают, заявили агентству LETA в Министерстве земледелия.
Министерство еще до объявления чрезвычайного положения следило за ситуацией в пищевой промышленности и обеспечением людей продуктами питания. Латвийские фермеры и производители способны полностью обеспечить страну продовольствием во всех основных категориях продуктов питания, а также их распространение.
Министерство напоминает, что в Латвии более 58 тыс. фермеров и 1230 производителей продуктов питания, которые ежегодно производят сельхозпродукты на 1,4 млрд евро и продовольственные продукты на 1,6 млрд евро.
В Латвии ежегодно производится 300 тыс. тонн муки и круп, из которых на месте потребляется только 10%.
Также в год производится 41 тыс. тонн рыбных консервов (для местного рынка - 10%), выпекается 78 тыс. тонн хлеба (на местном рынке потребляется 90%), производится 48 тыс. тонн сыра (50% для местного рынка).
Министерство призывает в условиях чрезвычайного положения покупать латвийские продукты, поддерживая местных производителей.
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