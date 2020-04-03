Минземледелия: продукты питания в латвийских магазинах есть и будут

Министерство еще до объявления чрезвычайного положения следило за ситуацией в пищевой промышленности и обеспечением людей продуктами питания. Латвийские фермеры и производители способны полностью обеспечить страну продовольствием во всех основных категориях продуктов питания, а также их распространение.

Министерство напоминает, что в Латвии более 58 тыс. фермеров и 1230 производителей продуктов питания, которые ежегодно производят сельхозпродукты на 1,4 млрд евро и продовольственные продукты на 1,6 млрд евро.

В Латвии ежегодно производится 300 тыс. тонн муки и круп, из которых на месте потребляется только 10%.

Также в год производится 41 тыс. тонн рыбных консервов (для местного рынка - 10%), выпекается 78 тыс. тонн хлеба (на местном рынке потребляется 90%), производится 48 тыс. тонн сыра (50% для местного рынка).

Министерство призывает в условиях чрезвычайного положения покупать латвийские продукты, поддерживая местных производителей.