Архив трансляции: специалисты рассказали о самом главном в связи с Covid-19 на 3 апреля

Коротко о самом главном, что рассказали специалисты:

Смерть пациентки не связана с осложнениями, вызванными коронавирусом. Принимая во внимание возраст пострадавшего и большое число других заболеваний, смерть наступила в результате общего ухудшения состояния здоровья. Пациентка умерла не от коронавируса, но с Covid-19.

Умершая женщина заразилась, будучи в контакте с членом семьи, который вернулся из-за границы. После контакта с этой пациенткой заболел минимум один человек из медучреждения, так как о заболевании известно не было.

Несколько новых групп риска - лица без определенного места жительства, учреждения здравоохранения, которые сейчас оборудуются защитными средствами. Также в группе риска находятся центры социальной помощи, в некоторых из которых констатировано заболевание.

В данный момент слишком рано говорить об индикаторах, которые свидетельствовали бы, что мы приближаемся к окончанию эпидемии.

В данный момент в Европе можно говорить об относительной стабилизации.

Скорее всего, общественности придется уживаться с вирусом еще долго. В то же время, у большей части заболевание проходит в легкой форме.

В данный момент слишком рано говорить об индикаторах, которые свидетельствовали бы, что мы приближаемся к окончанию эпидемии.

Осторожность, дистанцирование, мытье рук по-прежнему являются лучшими решениями в борьбе с вирусом.

Covid-19 заболели уже 40 сотрудников сферы здравоохранения.

Появились и первые случаи, когда люди заражались, получая медицинские услуги, около 10% случаев заражения связаны с системой здравоохранения.

Напомним, в Латвии констатирован первый случай смерти пациентки с заболеванием Covid-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Скончалась 99-летняя женщина, которая с 27 марта лечилась в Латвийском инфектологическом центре. Первые три дня пациентка находилась в палате интенсивной терапии. Когда ее состояние стабилизировалось, женщину перевели на лечение в отделение. Причиной ее смерти стала не инфекция Covid-19, а хронические заболевания.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено 35 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 493 человека.

Пробы на Covid-19 взяты за сутки у 1364 человек, а в целом анализы на наличие заболевания сдали 18 198 человек.