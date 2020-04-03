В Латвии Covid-19 заразились уже 40 работников здравоохранения

Варианты, как медицинские персоны могли заразиться Covid-19, по его словам, могут быть разными. Он добавил, что, скорее всего, заражение произошло либо от пациентов, либо от коллег.

Также появляются случаи, когда люди инфицируются во время получения медицинских услуг.

На данный момент 10% случаев заражения связаны с системой здравоохранения, - подчеркнул представитель SPKC.

По словам Перевощикова, это свидетельствует о том, что необходимо ввести более строгие меры безопасности в больницах. Он объяснил, что пациенты с легкими респираторными синдромами могут быть потенциальными носителями Covid-19, поэтому всем работникам здравоохранения следует использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось ранее, в Латвии констатирован первый случай смерти пациентки с заболеванием Covid-19. Скончалась 99-летняя женщина, которая с 27 марта лечилась в Латвийском инфектологическом центре.

Напомним, в пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 493 человек.