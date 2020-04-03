airBaltic отменит до конца октября почти 50% рейсов

Она отметила, что в настоящее время авиакомпания адаптирует сеть своих маршрутов и расписание полетов в соответствии с временным сокращением флота самолетов, чтобы возобновить регулярные полеты, когда кризис закончится.

"С учетом значительного влияния на спрос мы в настоящее время планируем возобновлять деятельность постепенно. В момент, когда это станет возможным, начнем с сокращенного количества самолетов, которые будут обслуживать рейсы на самых популярных маршрутах. С каждой следующей неделей мы начнем использовать все больше самолетов, предлагая больше рейсов", - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Галерея: Самолеты airBaltic

Также авиакомпания приняла решение отложить начало полетов на новых маршрутах, запланированных на летний сезон 2020 года из всех трех стран Балтии, и временно приостановить полеты на некоторых других маршрутах.

С забронировавшими билеты пассажирами, которых затронут эти изменения, авиакомпания свяжется лично.

В настоящее время airBaltic продолжает предлагать своим клиентам чартерные полеты и грузовые рейсы.

Ранее авиакомпания уже заявила о том, что из-за кризиса сократит около 700 работников.