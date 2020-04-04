БудемЕдины ⟩ Диплом "Гарри Поттера", кулинария и IT. Курсы, которые можно пройти из дома

RUS.TVNET дает советы, как с интересом и пользой провести свое свободное время, не выходя из дома.

Стать маркетологом или разобраться в IT

В связи с карантином онлайн-платформа Netology предлагает бесплатные курсы по маркетингу, бизнесу и дизайну на русском языке. При регистрации необходимо ввести промокод STAYHOME.

Получить диплом волшебника в школе Hogwarts

Платформу онлайн-школы волшебства создали поклонники "Гарри Поттера". На платформе можно посещать лекции, обучаться чародейству. Следующая лекция по различным дисциплинам будет доступна лишь после того, как вы выполните домашнее задание по пройденным материалам. Язык обучения - английский.

Научиться готовить с шеф-поваром

Novikov School дает бесплатный просмотр 300 видеоуроков от лучших шеф-поваров. Нужно войти на сайт, выбрав любую из предложенных социальных сетей, перейти во вкладку "Онлайн-школа" в разделе "Кулинарная школа", выбрать любой видеоурок, подписку на один месяц и ввести промокод SYSOEV.

ФОТО: Pexels

Онлайн-курсы от Гарварда

Также подойдет только тем, кто хорошо знает английский язык. Курсы бесплатные, стать слушателями могут все желающие. Изучить можно математику, финансы, IT, современное искусство, буддизм и даже основы биохимии.

Узнать о культуре и искусстве

Послушать лекции и подкасты о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках можно на "Радио Арзамас", используя промокод "КАРАНТИН". Подкасты и лекции на русском языке. Программу нужно открывать на мобильном устройстве.

Повторить школьную программу, узнать новое и сыграть в игры

На русскоязычной платформе "Доступ всем" можно читать журналы, слушать книги, играть в игры, читать научные статьи. В общем, это то, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут заниматься в виртуальных классах.