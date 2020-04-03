Министерство советует не сидеть в такси рядом с водителем. И лучше ездить по одному

В период чрезвычайной ситуации Минсообщения призывает пользоваться такси по одному, если нет возможности соблюдать дистанцию в два метра между водителем и пассажиром, сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы ограничить распространение Covid-19 в Латвии, Минсообщения рекомендует соблюдать ряд мер безопасности в сфере пассажирских перевозок на легковых автомобилях, т.е такси.
Пассажиров такси призывают садиться подальше от водителя.
Пассажиры, которые являются членами одного домашнего хозяйства, или же едут с маленькими детьми, могут занимать все пассажирские места, кроме переднего.
Министерство призывает тех, кто предоставляет услуги такси, если это возможно, установить ограждение между водителем и задними сиденьями.
Также водителям такси рекомендуют дезинфицировать салон автомобиля.
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