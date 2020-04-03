Министерство советует не сидеть в такси рядом с водителем. И лучше ездить по одному

Чтобы ограничить распространение Covid-19 в Латвии, Минсообщения рекомендует соблюдать ряд мер безопасности в сфере пассажирских перевозок на легковых автомобилях, т.е такси.

Пассажиров такси призывают садиться подальше от водителя.

Пассажиры, которые являются членами одного домашнего хозяйства, или же едут с маленькими детьми, могут занимать все пассажирские места, кроме переднего.

Министерство призывает тех, кто предоставляет услуги такси, если это возможно, установить ограждение между водителем и задними сиденьями.

Также водителям такси рекомендуют дезинфицировать салон автомобиля.