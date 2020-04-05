БудемЕдины ⟩ Спасти мир от пандемии и стать мэром города. Лучшие игры для карантина

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Plague Inc. - игра, которая стала пророчеством

ФОТО: ndemiccreations.com

Игра, созданная задолго до мировой пандемии, представляет собой стратегию, в которой пользователю нужно заразить весь мир болезнями, используя бактерии и грибки.

Однако в связи с последними событиями совсем недавно разработчики Plague Inc. анонсировали новую версию игры, где надо спасти планету от вируса, а не уничтожить ее.

На фоне распространения коронавируса Covid-19 геймерам предстоит как можно дольше задерживать распространение инфекции, придумывать лекарства, соблюдать карантин и улучшать систему здравоохранения во всем мире. Кроме того, разработчики Plague Inc. пожертвовали 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, что добавляет уважения к создателям игры.

Игра Plague Inc. бесплатна для всех игроков, на свое устройство ее можно закачать в магазинах на iOS и Android.

Не совсем игра, но весьма интересно и познавательно. Проект Nukemap.

Что будет, если вдруг в нашей стране начнут падать атомные бомбы? Насколько действительно страшно такое оружие? Проект Nukemap позволяет любому желающему скинуть на свой город виртуальную ядерную бомбу любого размера - и увидеть зону поражения.

ФОТО: https://nuclearsecrecy.com/

Зеленый круг - радиоактивное поражение, которое убьет до 90% населения в течение нескольких недель. А если находиться ближе к центру и не получить лечение - смерть наступит в течение нескольких часов. Приложение создано не для того, чтобы нагнетать панику, а в образовательных целях - где еще вы своими глазами сможете увидеть эффект от падения "Малыша", первой в мире атомной бомбы, сброшенной 6 августа 1945 года на Хиросиму?

Построить свой город и стать его мэром!

Чтобы наша подборка не была только тревожной и связанной лишь с разрушениями, расскажем вам об онлайн-игре, в которой можно не только построить свой город, но и стать его мэром.

ФОТО: https://www.risingcities.com/

Онлайн-игра Rising Cities ​​начинается со строительства своего собственного города и продолжается заботой о благосостоянии его жителей. Вам предстоит собирать арендную плату, повышать налоги, обеспечивать жителей города продуктами и товарами.

"Хороший мэр должен стараться угодить жителям, обеспечивая их всеми необходимыми запасами, размещая парковые зоны, а также устраивая аттракционы. Для строительства необходимы натуральные сырьевые материалы. Найдите подходящие места для развития промышленности. Но помните: никто не хочет жить рядом с угольной электростанцией", - пишут разработчики.

Игра бесплатная, требуется авторизация с помощью социальных сетей.

"Мафия" online

Хотим рассказать о еще одном способе провести вечер - играть не с компьютером, а с реальными людьми. Находясь у себя дома и с помощью Интернета, разумеется.

Многие организаторы оффлайн-игр, которые регулярно проходят в столице Латвии, быстро мобилизовались и теперь проводят свои мероприятия онлайн - через уже упомянутую платформу Zoom.

ФОТО: Facebook/Cosanostra.lv

Следите за запланированными мероприятиями!

Кстати, у нас, на RUS.TVNET, вы можете играть в судоку!

ФОТО: TVNET