БудемЕдины ⟩ Спасти мир от пандемии и стать мэром города. Лучшие игры для карантина

Вы наверняка знаете кучу сайтов, где можно играть в онлайн-игры - начиная аркадами и заканчивая "бродилками". Именно поэтому в своей подборке мы собрали лишь несколько самых необычных и неочевидных игр.
RUS.TVNET дает советы, как с интересом и пользой провести свое свободное время, не выходя из дома.
- Plague Inc. - игра, которая стала пророчеством
Игра, созданная задолго до мировой пандемии, представляет собой стратегию, в которой пользователю нужно заразить весь мир болезнями, используя бактерии и грибки.
Однако в связи с последними событиями совсем недавно разработчики Plague Inc. анонсировали новую версию игры, где надо спасти планету от вируса, а не уничтожить ее.
На фоне распространения коронавируса Covid-19 геймерам предстоит как можно дольше задерживать распространение инфекции, придумывать лекарства, соблюдать карантин и улучшать систему здравоохранения во всем мире. Кроме того, разработчики Plague Inc. пожертвовали 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом, что добавляет уважения к создателям игры.
Игра Plague Inc. бесплатна для всех игроков, на свое устройство ее можно закачать в магазинах на iOS и Android.
- Не совсем игра, но весьма интересно и познавательно. Проект Nukemap.
Что будет, если вдруг в нашей стране начнут падать атомные бомбы? Насколько действительно страшно такое оружие? Проект Nukemap позволяет любому желающему скинуть на свой город виртуальную ядерную бомбу любого размера - и увидеть зону поражения.
Зеленый круг - радиоактивное поражение, которое убьет до 90% населения в течение нескольких недель. А если находиться ближе к центру и не получить лечение - смерть наступит в течение нескольких часов. Приложение создано не для того, чтобы нагнетать панику, а в образовательных целях - где еще вы своими глазами сможете увидеть эффект от падения "Малыша", первой в мире атомной бомбы, сброшенной 6 августа 1945 года на Хиросиму?
- Построить свой город и стать его мэром!
Чтобы наша подборка не была только тревожной и связанной лишь с разрушениями, расскажем вам об онлайн-игре, в которой можно не только построить свой город, но и стать его мэром.
Онлайн-игра Rising Cities начинается со строительства своего собственного города и продолжается заботой о благосостоянии его жителей. Вам предстоит собирать арендную плату, повышать налоги, обеспечивать жителей города продуктами и товарами.
"Хороший мэр должен стараться угодить жителям, обеспечивая их всеми необходимыми запасами, размещая парковые зоны, а также устраивая аттракционы. Для строительства необходимы натуральные сырьевые материалы. Найдите подходящие места для развития промышленности. Но помните: никто не хочет жить рядом с угольной электростанцией", - пишут разработчики.
Игра бесплатная, требуется авторизация с помощью социальных сетей.
- "Мафия" online
Хотим рассказать о еще одном способе провести вечер - играть не с компьютером, а с реальными людьми. Находясь у себя дома и с помощью Интернета, разумеется.
Многие организаторы оффлайн-игр, которые регулярно проходят в столице Латвии, быстро мобилизовались и теперь проводят свои мероприятия онлайн - через уже упомянутую платформу Zoom.
Следите за запланированными мероприятиями!
- Кстати, у нас, на RUS.TVNET, вы можете играть в судоку!
Следите за временем, оно может пролететь незаметно!