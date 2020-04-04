БудемЕдины ⟩ Фрак можно не надевать! Эрмитаж и Мона Лиза online

RUS.TVNET дает советы, как с интересом и пользой провести свое свободное время, не выходя из дома.

Опера и театр:

Большой театр организует трансляции своих спектаклей онлайн. Для просмотра требуется регистрация;

организует трансляции своих спектаклей онлайн. Для просмотра требуется регистрация; Нью-йоркская Метрополитен-опера ежедневно показывает свои архивные спектакли. Трансляции начинаются в 1:00 ночи по латвийскому времени, но доступны еще 20 часов;

ежедневно показывает свои архивные спектакли. Трансляции начинаются в 1:00 ночи по латвийскому времени, но доступны еще 20 часов; Баварская опера - бесплатный доступ к своим спектаклям;

ФОТО: Pexels

Берлинская филармония открыла доступ к своему Цифровому концертному залу, для просмотра следует ввести промокод BERLINPHIL.

открыла доступ к своему Цифровому концертному залу, для просмотра следует ввести промокод BERLINPHIL. Венская опера также предлагает ежедневные прямые трансляции из своего архива. Расписание здесь. Посмотреть - по этой ссылке (нужно нажать FREE, зарегистрироваться и наслаждаться)

Музеи и достопримечательности:

Рассмотреть экспонаты и залы, пожалуй, самого известного музея изобразительного и декоративно-прикладного искусства в России, расположенного в Санкт-Петербурге, можно без очередей - не отходя от своего компьютера!

Музеи Ватикана - комплекс музеев, расположенных на территории государства Ватикан. Перемещайтесь по территории с помощью стрелок и наслаждайтесь отсутствием толп туристов!

Мечтали увидеть "Джаконду"? Пожалуйста!

ФОТО: Pixabay

Переключайте картинки внизу экрана, а потом перемещайтесь по виртуальным выставочным залам, кликая по сторонам.

Принцип онлайн-прогулки такой же, как и в музее Сеула. Кроме того, здесь можно не только посмотреть на экспонаты, но и получить информацию о частной жизни художника и о том, какие книги он читал.

Больше виртуальных прогулок по музеям и различным достопримечательностям можно найти на странице Google Arts and Culture.