Слушайте, вас не бесит, что всё вокруг заполонили онлайн-занятия? "Нарисуй картину онлайн", "Выучи суахили за 14 дней онлайн", "Наприседай попу мечты онлайн". Последнее вот совсем обидно. Если раньше ты мог просто глаза прикрыть, идя в McDonald's мимо какого-нибудь Lemon Gym, то теперь реклама онлайн-тренировок настойчиво вылезает прямо в фэйсбуке.

Отстаньте, мы сегодня уже качали пресс - пытались языком крошки от чипсиков с пузика слизать.

Из нового в "онлайне" порадовало разрешение на торговлю алкоголем через интернет. С одной стороны, это же отлично, когда ты зашел в Barbora заказать наполнитель для кошачьего туалета, а заодно и взял себе "наполнитель" на вечер пятницы. С другой стороны, это же уйдет целая эпоха с записками для продавщицы из ларька за углом: "Мариш, продай моему спиногрызу 2 бутылочки светлого".

Еще эта опция очень поможет тем несчастным, которые отмечают дни рождения этой весной.

Пригласил друзей на видеосозвон в Скайп, каждому доставкой отправил шампусика и закусочек, они тебе в ответ подарочек курьером передали. Тут, конечно, интернет хороший должен быть, а то вместо тостов услышите только "Жела…сча…в...личн…жи…ты...су...".

Ну а на этой неделе все соцсети облетело видео с замаскированным под куст англичанином, который вопреки карантину семенил в таком виде до магазина. Видели? Ссылку в комментариях оставим. Мы вот подумали, что, наверное, он бывший дорожный полицейский, они тоже раньше под кусты маскировались.

Или это не куст вовсе, а ну ооочень заросшая девушка на ваксинг торопится.

Еще нам нравится новость о том, что из-за карантина и отсутствия толп туристов во многих странах ожила флора и фауна. Так, в венецианские каналы вернулись рыбы, а на Перуанское прибрежье - птицы. Еще пару месяцев изоляции, и в Латвию вернутся латы с лососем и ежиком.

Ну а мы, отдел маркетинга и смехопанорамы Balticom, немного расстроились, что 1 апреля все работали из дома - ну абсурдно кричать коллеге, что у него шнурки развязались, когда ты его только по пояс видишь. Фольгой рабочее место тоже не обмотаешь - тебя, скорее всего, заметят в чужой квартире.

А вообще неделя была хорошей! Медики наши работают отлично, паники нету, надо просто оставаться дома. Не дрейфь, народ! Вирус уже скоро сломается, он же made in China.

А вы занимаетесь спортом онлайн?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и смехопанорамы Balticom. Хотите высказаться? Пишите!