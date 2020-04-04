На пост главного тренера "Динамо" рассматриваются кандидаты из пяти стран

Месяц назад правление рижского "Динамо" сообщило, что клуб не собирается продолжать сотрудничество с тренерами, которые работали с командой в этом сезоне.

Одним из кандидатов на пост главного тренера был латвийский специалист Леонид Тамбиев, который недавно присоединился к клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" из Владивостока.

Правда, ситуация резко изменилась, так как "Адмирал" не будет играть в КХЛ в следующем сезоне, а Тамбиев оставил команду, так и не начав работу. Тамбиев заявил, что он по-прежнему хочет работать с какой-нибудь командой КХЛ в следующем сезоне.

"Я получил немного критики в свой адрес за то, что мы слишком оттягивали переговоры с Тамбиевым, пока рассматривали кандидатуры других тренеров", - сказал Савицкис.

"Говорили, что мы опоздали. Но, как видите, жизнь непредсказуема. Так что Тамбиев снова может стать кандидатом на пост главного тренера рижского "Динамо", - заявил Савицкис.

Ещё одним кандидатом является Петерис Скудра. "Он был кандидатом уже в самом начале", - сказал Савицкис.

Петерис Скудра ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Савицкис не захотел называть имена других кандидатов на пост главного тренера, но признал, что "Динамо" рассматривает нескольких заграничных специалистов.

"Есть кандидаты из Канады, Швеции, России, Финляндии и Латвии. Рынок открылся", - сказал Савицкис.

Меньше месяца назад Савицкис рассказал порталу TVNET, что в первую очередь будут рассматриваться кандидатуры среди латвийских специалистов.

"Конечно, у латвийских тренеров всё ещё преимущество. Вы даже можете мне кого-то посоветовать", - в шутку предложил Савицкис.

Главным тренером рижского "Динамо" в этом сезоне был Гиртс Анкипанс, ему ассистировали Эдгар Масальскис, Артис Аболс и Роналдс Озолиньш, а тренером вратарей, в свою очередь, был Юрис Клоданс.

Не исключено, что кто-то из этих тренеров останется в рижском "Динамо" и на следующий сезон, так как главной обязанностью тренера будет выбор ассистентов.

"Есть несколько основных критериев, по которым мы будем выбирать тренера - опыт, достижения, представляемая кандидатом страна и деньги", - сказал председатель совета рижского "Динамо".

"Ассистентов назначит главный тренер, который будет выбран на пост. Это будет его приоритетом - собрать свою команду", - сказал Савицкис. "Конечно, мы выскажем свои рекомендации, но последнее слово будет за тренером. Так всегда было в нашей команде".

Из-за пандемии коронавируса, сейчас невозможно прогнозировать, когда рижское "Динамо" утвердит специалиста на пост главного тренера. "Ситуация меняется не только по дням, но и по часам", - отметил Савицкис.