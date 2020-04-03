Перевощиков: Вероятно, с Covid-19 придется уживаться долго

Об этом на пресс-конференции в пятницу, 3 апреля, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

По его словам, хорошая новость в том, что у 80-90% болезнь проходит в легкой форме и бессимптомно, но они все же распространяют вирус, сами об этом не зная.

Главное - чтобы было время дождаться вакцины или специфических лекарств против этого вируса.

В настоящее время их нет, поэтому нужно соблюдать социальное дистанцирование. Если болезнь не будет распространяться стремительно, система здравоохранения не испытает перегрузки, и пациенты будут получать адекватное лечение, сказал Перевощиков.

Он выделил две разные стратегии государств. Первая из них, которой следовали Китай, Италия и другие европейские страны, - это ограничение. Вторая стратегия - смягчение, и она основана на принципе, что популяции надо переболеть вирусом, чтобы сформировался иммунитет.

По словам специалиста, в обеих стратегиях возникает один и тот же вопрос - как уберечь систему здравоохранения от большого наплыва пациентов, предотвратить кризис, не допустить заболевания врачей и дефицита коек, как это произошло в Италии и Испании. Также и ограничительные меры используются в обеих стратегиях.

В Латвии "нет сигналов к тому, что система здравоохранения не справится с наплывом больных", сказал Перевощиков. Пока все свидетельствует об умеренном распространении заболевания.

В пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигло 493 человек.