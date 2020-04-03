Covid-19 нашли у врачей и пациентов Латвийского центра онкологии

В результате пришлось закрыть два отделения - эндокринологии и пульмонологии, в них проводят дезинфекцию.

Как известно, в Рижской восточной университетской больнице ("Гайльэзерс") проведена дезинфекция двух отделений - после того, как туда попал один из клиентов приюта "Cиний крест", заболевший Covid-19, сообщила представитель больницы Илга Намниеце.

Пациент лечился от другого заболевания еще до вспышки Covid-19 в приюте.

У него не было никаких симптомов, и анализы ему сделали только после того, как информация о заболевании среди клиентов приюта стала публично доступной. На данный момент известны все контактные лица этого пациента - 62 человека. Среди них пятеро - пациенты больницы.

Отделения перенесены в другие помещения.