Covid-19 нашли у врачей и пациентов Латвийского центра онкологии

В Латвийском онкологическим центре Covid-19 констатирован у двух врачей и двух пациентов, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
В результате пришлось закрыть два отделения - эндокринологии и пульмонологии, в них проводят дезинфекцию.
Как известно, в Рижской восточной университетской больнице ("Гайльэзерс") проведена дезинфекция двух отделений - после того, как туда попал один из клиентов приюта "Cиний крест", заболевший Covid-19, сообщила представитель больницы Илга Намниеце.
Пациент лечился от другого заболевания еще до вспышки Covid-19 в приюте.
У него не было никаких симптомов, и анализы ему сделали только после того, как информация о заболевании среди клиентов приюта стала публично доступной. На данный момент известны все контактные лица этого пациента - 62 человека. Среди них пятеро - пациенты больницы.
Отделения перенесены в другие помещения.
Стоит отметить, что в Латвии Covid-19 заболели уже 40 сотрудников сферы здравоохранения. В пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 493 человек.