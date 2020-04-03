Пт, 3.04.2020
Борьба с трансмиссией Covid-19 в Латвии будет очень тяжелой. Главный инфектолог Министерства здравоохранения Уга Думпис

Covid-19 нашли у врачей и пациентов Латвийского центра онкологии

Иллюстрация.

ФОТО: ALESSANDRO DI MARCO / EPA

В Латвийском онкологическим центре Covid-19 констатирован у двух врачей и двух пациентов, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma. 

В результате пришлось закрыть два отделения - эндокринологии и пульмонологии, в них проводят дезинфекцию. 

Как известно, в Рижской восточной университетской больнице ("Гайльэзерс") проведена дезинфекция двух отделений - после того, как туда попал один из клиентов приюта "Cиний крест", заболевший Covid-19, сообщила представитель больницы Илга Намниеце.

Пациент лечился от другого заболевания еще до вспышки Covid-19  в приюте.

У него не было никаких симптомов, и анализы ему сделали только после того, как информация о заболевании среди клиентов приюта стала публично доступной. На данный момент известны все контактные лица этого пациента - 62 человека. Среди них пятеро - пациенты больницы. 

Отделения перенесены в другие помещения. 

Стоит отметить, что в Латвии Covid-19 заболели уже 40 сотрудников сферы здравоохранения.  В пятницу, 3 апреля, в Латвии подтверждено еще 35 случаев заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 493 человек.

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