БудемЕдины ⟩ Герой на карантине, героиня на карантине

Помогать абсолютно не сложно! Вот самое малое из того, что может сделать каждый из нас:

Сказать спасибо медикам и людям, которые вынуждены работать в это нелегкое время.

Организаторы флешмоба "Скажем спасибо" (Sakām "Paldies") призывают жителей Латвии каждый вечер в 21:00 в течение 30 секунд (а можно и дольше) аплодировать работникам всех ответственных служб и всем тем, кто продолжает работать. Это можно сделать в открытое окно, стоя на балконе или просто на улице.

Видео: Акция "Скажем спасибо"

Помочь с покупкой и доставкой продуктов тем, кто не может выйти из дома.

В рамках кампании #БудемЕдины мы призываем всех не отворачиваться от тех, кому действительно необходима помощь, от тех, кто попал в сложную ситуацию.

Если у вас есть информация о соседе, который недавно вернулся из-за рубежа и вынужден проводить время в самоизоляции, поинтересуйтесь - возможно, ему необходима помощь! Может, нужно принести что-то из магазина?

Мы составили инструкцию, как сделать этот процесс максимально безопасным:

ФОТО: Rus.TVNET

Как найти человека, которому нужна помощь? Очень просто! Можно просто распечатать карточку с предложением помощи и оставить ее у соседей под дверью. В карточке можно отметить список того, что вы могли бы сделать: сходить в магазин или аптеку, погулять с собакой, отправить почту или даже просто позвонить, чтобы пообщаться. Человек, находящийся в самоизоляции, может оставить на карточке свое имя, адрес, номер телефона и указать необходимую ему помощь.

Подвезти коллегу до дома!

Если вы и ваши коллеги вынуждены каждый день ездить на свое рабочее место и у вас есть личный автомобиль - предложите подвезти своего коллегу с работы до дома или перед началом рабочего дня заедьте за ним! Так вашему коллеге не придется использовать общественный транспорт и подвергать себя риску заражения новым коронавирусом Covid-19!

Взять пример с жителей Испании и Италии и спеть на своем балконе под гитару (но только если ваши соседи не против!)

Чтобы поддерживать позитивное настроение и заставить окружающих улыбнуться, можно устраивать домашние безопасные концерты - петь или играть на музыкальном инструменте на балконе или у открытого окна. Возможно, это станет началом вашей профессиональной карьеры!

Кстати, предлагаем вдохновиться флешмобом, который недавно устроили испанские полицейские в поддержку местного населения, которое вынуждено сидеть в карантине.

Сдать кровь!

Необходимость в донорской крови никуда не делась - больницы спасают людей после несчастных случаев, травм, тех, кто серьезно болен. Государственный центр донорской крови продолжает работать и призывает людей пожертвовать кровь.

Вы можете сдать кровь в каком-либо из постоянных мест. Важно! Это могут сделать люди, которые полностью уверены в том, что здоровы, кто не был в последние 14 дней за границей и не общался с теми, кто побывал за рубежом.