Пт, 3.04.2020
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Борьба Google с Covid-19: компания публикует отчеты о передвижении людей. В Латвии тоже

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Компания Google начала публиковать отчеты с данными, которые показывают, меняются передвижения пользователей в период эпидемии Covid-19, сообщила компания в своем блоге в пятницу, 3 апреля. 

Отчеты в первую очередь предназначены для органов здравоохранения. В Google полагают,  что информация поможет медикам принимать решения относительно мер для борьбы распространением Covid-19.

"В отчетах используются агрегированные анонимные данные для составления графика тенденций передвижения (...) в различных местах, таких как точки розничной торговли и места отдыха, продуктовые магазины и аптеки, парки, транзитные пункты, места работы и проживания", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Google.

Компания планирует выпускать отчеты по 131 стране и региону, и в дальнейшем дополнять базу отчетов. В список стран включена и Латвия. 

Скриншот Googles-response-covid-19, часть данных по Латвии. 

ФОТО: скриншот

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