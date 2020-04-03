Борьба Google с Covid-19: компания публикует отчеты о передвижении людей. В Латвии тоже

Отчеты в первую очередь предназначены для органов здравоохранения. В Google полагают, что информация поможет медикам принимать решения относительно мер для борьбы распространением Covid-19.

"В отчетах используются агрегированные анонимные данные для составления графика тенденций передвижения (...) в различных местах, таких как точки розничной торговли и места отдыха, продуктовые магазины и аптеки, парки, транзитные пункты, места работы и проживания", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Google.

Компания планирует выпускать отчеты по 131 стране и региону, и в дальнейшем дополнять базу отчетов. В список стран включена и Латвия.