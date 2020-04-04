Приехал с болью животе, уехал с ожогом глаз. Пациент возмущен опытом в больнице Страдиня

Он предполагает, что повреждения роговицы связаны с едким дезинфицирующим средством в изоляционном боксе, в котором он провел 15 часов.

Андрей прибыл в больницу на "Скорой" с подозрением на аппендицит. За день до этого он сдавал анализ на Covid-19 - результат отрицательный.

Однако, медики больницы приняли решение о необходимости повторного анализа на новый вид коронавируса. В ожидании результатов Андрей был размещен в изоляционном боксе с 16 часов вторника до 7 утра среды.

У него взяли еще другие анализы и он прошел аппаратное обследование. К болям в животе добавилась боль в глазах.

"Бокс после дезинфекции, очевидно, не вычищался, то есть на стенках остался дезинфектор, и от этого получаешь химический ожог, в первую очередь глаз, во-вторых, всех открытых частей тела.

А химический ожог глаз — это реально очень больно и очень неприятно!

И несмотря на то, что я несколько раз вызывал сестричку и просил, чтобы меня окулист принял, посмотрел, что-то сделал — никаких действий не было. Вопрос в том, что я взрослый мужчина, который может всё это вытерпеть — это одно дело. А когда туда посадят ребёнка или женщину или старушку больную, что будет с ней?" - возмущен Андрей.

Спустя 15 часов в изоляции был получен результат анализов на Covid-19 - снова отрицательный. После этого Андрея осмотрели специалисты: аппендицит не подтвердился, обнаружили воспалительное заболевание и с назначенным лечением его отправили домой.

Напоследок Андрея осмотрел и офтальмолог, который подтвердил наличие химического ожога глаз первой степени.

В больнице Страдиня обещали разобраться. Там отметили, что помещения дезинфицируются согласно требованиям, и "трудно представить ситуацию, что дезинфицирующее средство может вызвать ожог глаз", считает администрация.

Андрей намерен обратиться в Инспекцию здравоохранения.

Видео: "В больницу за ожогом?"