Жестокое убийство Иевы Страздаускайте: суд вынес приговор

Иева Страздаускайте в марте 2017 года отправилась в Вильнюс из родительского дома в Плунге, и внезапно исчезла. Через несколько дней интенсивных поисков ее тело было найдено в Кедайняйском районе. Наконец по делу об убийстве, которое потрясло всю Литву, вынесен приговор.
Следствие установило, что молодую женщину ограбили, инсценировав ДТП. Она была жестоко убита из-за дорогого автомобиля.
В пятницу, 3 апреля, суд вынес приговор по этому делу.
Суд признал, что двоюродные братья из Кедайняй Кролис Беляускас, Леонас Беляускас и Мантас Беляускас, действуя в группе сообщников, жестоко убили девушку с целью сокрытия другого преступления.
Леонас Беляускас получил пожизненное заключение, Кролис Беляускас - лишение свободы сроком на 17 лет, Мантас Беляускас - 16 лет тюрьмы.
Прокуроры требовали пожизненного заключения для всех трех участников преступления. Они были задержаны вскоре после совершения убийства и помещены под арест.
По этому делу наказания также получили житель Мариямполе Альгимантас Станкявичюс и житель Кедайняй - Томас Загурскас. За участие в ограблении, незаконное владение и применение огнестрельного оружия они проведут в исправительном учреждении два года и два месяца и два года соответственно.
Приговор можно оспорить в течение 20 дней.
Суд также постановил, что трое двоюродных братьев Беляускас должны солидарно возместить родителям убитой девушки материальный ущерб в размере 4 510 евро и моральный ущерб 30 000 евро каждому, а ее сестре и жениху - моральный ущерб в размере 15 000 евро каждому.
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