Жестокое убийство Иевы Страздаускайте: суд вынес приговор

Следствие установило, что молодую женщину ограбили, инсценировав ДТП. Она была жестоко убита из-за дорогого автомобиля.

В пятницу, 3 апреля, суд вынес приговор по этому делу.

Суд признал, что двоюродные братья из Кедайняй Кролис Беляускас, Леонас Беляускас и Мантас Беляускас, действуя в группе сообщников, жестоко убили девушку с целью сокрытия другого преступления.

Леонас Беляускас получил пожизненное заключение, Кролис Беляускас - лишение свободы сроком на 17 лет, Мантас Беляускас - 16 лет тюрьмы.

Прокуроры требовали пожизненного заключения для всех трех участников преступления. Они были задержаны вскоре после совершения убийства и помещены под арест.

По этому делу наказания также получили житель Мариямполе Альгимантас Станкявичюс и житель Кедайняй - Томас Загурскас. За участие в ограблении, незаконное владение и применение огнестрельного оружия они проведут в исправительном учреждении два года и два месяца и два года соответственно.

Приговор можно оспорить в течение 20 дней.

Суд также постановил, что трое двоюродных братьев Беляускас должны солидарно возместить родителям убитой девушки материальный ущерб в размере 4 510 евро и моральный ущерб 30 000 евро каждому, а ее сестре и жениху - моральный ущерб в размере 15 000 евро каждому.