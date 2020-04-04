"Никаких прощаний или вскрытий". Лиепайчанка о работе в морге в Италии

"Вообще-то мне полагался отпуск, уже были билеты в Латвию, но в один день все перевернулось с ног на голову - границы закрыли, распространение вируса стало неконтролируемым, вызвали на работу, только на этот раз не в больницу, а в морг", - такой историей с Kurzemes Vārds поделилась лиепайчанка Лаура Гудена.
Около 17 лет она проживает в Италии и сейчас работает в одной из больниц в итальянском городе Парма.
По словам лиепайчанки, каждый день она регистрирует около 40 случаев летальных исходов, в 39 из них - смерть наступает в результате последствий, вызванных Covid-19.
Но это лишь вершина айсберга - только за последние сутки в Италии умерли 6000, отметила Лаура в материале за 2 апреля.
"Работа в морге физически тяжелая - умерших необходимо складывать в мешки, передавать похоронным бюро. Морально это тоже очень тяжело, но начинаю привыкать, а физически я измучена, спина болит", - признается она.
По ее словам, погибших от Covid-19 в моргах не надевают, гробы не открывают, у близких нет возможности попрощаться с ними. Всех хоронят или в цинковом гробу, или кремируют. Вскрытия не делают.
Лаура говорит, что болеют и врачи. "В нашей больнице прекрасный врач 60 лет умер в течение трех дней", - делится она.
По ее признанию, нагрузка на сферу здравоохранения сейчас неимоверная - порой нет возможности даже в туалет отойти. Это затрудняет и работа в защитных костюмах, как говорит Лаура, иногда легче не есть и не ходить в туалет, ведь снять защитный костюм тоже занимает время.
Она отмечает, что в Италии у каждого в кругу близких есть или погибший, или по меньшей мере - заболевший. Пользуясь случаем, она призывает соблюдать самоизоляцию и не вести себя слишком легкомысленно. Как показала практика - Италия заплатила за это слишком высокую цену.
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