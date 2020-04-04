"Мы точно знаем, что чудо возможно": Близкие Заворотнюк обратились к подписчикам

"Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем - наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья!", - было написано в публикации.

В сообщении также перечислять, что пережила семья Анастасии Заворотнюк за этот год. Родные и близкие поблагодарили врачей за их работу. Кроме того, отдельные слова благодарности были сказаны всем поклонникам и неравнодушным.

"Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы - те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее.

Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!" - заверили в сообщении.

Отдельные строки были посвящены супругу актрисы Петру и их маленькой дочери, которым тоже требуется поддержка в этот непросто момент.

Репост этого сообщения появился также на официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в соцсетях.

Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды ничего не известно.