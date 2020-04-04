"Мы точно знаем, что чудо возможно": Близкие Заворотнюк обратились к подписчикам

В пятницу, 3 апреля, популярная актриса Анастасия Заворотнюк отметила 49-летие. В Instagram-аккаунте поддержки тяжелобольной артистки появилось поздравление со словами о надежде на выздоровление звезды.
"Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем - наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья!", - было написано в публикации.
В сообщении также перечислять, что пережила семья Анастасии Заворотнюк за этот год. Родные и близкие поблагодарили врачей за их работу. Кроме того, отдельные слова благодарности были сказаны всем поклонникам и неравнодушным.
"Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы - те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее.
Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!" - заверили в сообщении.
Отдельные строки были посвящены супругу актрисы Петру и их маленькой дочери, которым тоже требуется поддержка в этот непросто момент.
Репост этого сообщения появился также на официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в соцсетях.
Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды ничего не известно.
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