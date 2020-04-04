Грузовик протаранил пассажирский поезд. Последний вагон сошел с рельсов
В субботу утром, 4 апреля, в Айзпутском крае грузовой автомобиль на переезде протаранил последний вагон пассажирского поезда Рига — Лиепая. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Pasažieru vilciens.
Известно время ДТП - 9.20. Место происшествия - Каздангская волость, дорога А9.
В результате столкновения последний вагон поезда сошел с рельсов, грузовик - перевернулся, на колесах остался лишь прицеп.
На момент аварии в поезде было четыре человека - один пассажир, два кондуктора и машинист. Никто из них не пострадал.
Сообщается, что в ДТП травмы получил водитель грузовика.
В Службе неотложной медицинской помощи LETA сообщили, что один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Он был в сознании, но ему еще предстоит обследование.
Компания Pasažieru vilciens в микроблоге Twitter сообщила, что пассажиры и работники предприятия не пострадали. Однако поезд не мог продолжить движение.
Из фотографий очевидцев видно, что грузовик предназначен для перевоза молока - на прицепе написало Piens.
bet kā vispār ir jābrauc, lai pie aizliedzošā signāla sanāktu ietriekties 75 metrus gara vilciena aizmugurē? pic.twitter.com/J9vfHCKXKx— Viesturs Krūmiņliepa (@briedisunrepshe) April 4, 2020
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!