Грузовик протаранил пассажирский поезд. Последний вагон сошел с рельсов

ФОТО: https://www.facebook.com/TalbraucejuFanuKlubs

Известно время ДТП - 9.20. Место происшествия - Каздангская волость, дорога А9.

В результате столкновения последний вагон поезда сошел с рельсов, грузовик - перевернулся, на колесах остался лишь прицеп.

На момент аварии в поезде было четыре человека - один пассажир, два кондуктора и машинист. Никто из них не пострадал.

Сообщается, что в ДТП травмы получил водитель грузовика.

ФОТО: https://www.facebook.com/TalbraucejuFanuKlubs

В Службе неотложной медицинской помощи LETA сообщили, что один пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Он был в сознании, но ему еще предстоит обследование.

Компания Pasažieru vilciens в микроблоге Twitter сообщила, что пассажиры и работники предприятия не пострадали. Однако поезд не мог продолжить движение.

Из фотографий очевидцев видно, что грузовик предназначен для перевоза молока - на прицепе написало Piens.

ФОТО: https://www.facebook.com/TalbraucejuFanuKlubs

bet kā vispār ir jābrauc, lai pie aizliedzošā signāla sanāktu ietriekties 75 metrus gara vilciena aizmugurē? pic.twitter.com/J9vfHCKXKx — Viesturs Krūmiņliepa (@briedisunrepshe) April 4, 2020