Что спасло Лондон от теракта Усамы бин Ладена? Его любовь к футболу

Писатель отмечает неимоверную любовь Усамы к футболу уже с самого детства. Пребывая в Лондоне в начале 90-х годов, будущий террорист №1 посещал игры "Арсенала" на родном стадионе "Хайбери" и даже лично присутствовал на играх Кубка обладателей кубков 1994 года, когда англичане одержали победу над "Торино" и "ПСЖ".

Стоит ли говорить, что в одной из пещер, в которых жил лидер террористической организации "Аль-Каида", в последствии нашли кусочек того самого билета на матч против "ПСЖ", отмечает Sports.ru.

Сам "Арсенал" открещивался от такого фаната и после выхода книги Робинсона даже выпустил пресс-релиз, заявляя, что клуб не приветствует посещение Усамой "Хайбери", а потом администрация и вовсе запретила бин Ладену появляться на стадионе, добавляет издание.

После того, как в 1993 году Усаму бин Ладена назвали главным подозреваемым в подготовке взрыва Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, ему пришлось покинуть Лондон.

Как пишет Робинсон, на самом деле изначально жуткие события должны были произойти не в Нью-Йорке, а в Лондоне, и этого не случилось только потому, что бин Ладен полюбил столицу Великобритании и яро болел за "Арсенал".

Американцам повезло меньше. 11 сентября 2001 года - дата, которая перевернула США.

Галерея: Теракт 11 сентября 2001 года в США