Сб, 4.04.2020
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В Московской области при взрыве газа обрушился подъезд дома

ФОТО: twitter.com/mediazzzona

В субботу, 4 апреля, в жилом доме в Орехово-Зуево в Московской области произошел взрыв бытового газа. 

МЧС России сообщает, что газ взорвался в квартире на третьем этаже, разрушены несколько квартир, из дома эвакуировали 200 человек.

"Интерфакс" пишет, что обрушился подъезд с третьего по пятый этажи. Возможно, взрыв произошел из-за неисправности или неправильного использования газового оборудования. В МЧС заявили, что взорвалась газовая колонка.

По данным МЧС, при взрыве газа погиб один человек. В мэрии Орехово-Зуево сообщили о шести пострадавших.

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