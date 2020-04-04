В Московской области при взрыве газа обрушился подъезд дома. Есть погибшие

МЧС России сообщает, что газ взорвался в квартире на третьем этаже, разрушены несколько квартир, из дома эвакуировали 200 человек.

"Интерфакс" пишет, что обрушился подъезд с третьего по пятый этажи. Возможно, взрыв произошел из-за неисправности или неправильного использования газового оборудования. В МЧС заявили, что взорвалась газовая колонка.

Изначально сообщалось об одном погибшем. Позднее стало известно о втором погибшем, тело которого спасатели достали из-под обломков.

Глава города Геннадий Панин рассказал о шестерых пострадавших: "Один ушел домой, трое находятся в реанимации, двум другим также оказана медпомощь", — цитирует политика "Медуза".

В администрации города также отметили, что жертв на улице удалось избежать, поскольку на детских площадках никого не было.

В жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево произошел взрыв. Возможно, взорвался газ. Есть погибшиеhttps://t.co/8p8yh6jFUC pic.twitter.com/NYxWs6ZwTk — Медиазона (@mediazzzona) April 4, 2020

«Три верхних этажа разрушены полностью»: Взрыв газа в пятиэтажном доме в Орехово-Зуево pic.twitter.com/LWobCNg0Zz — Сергей (@sergey270178) April 4, 2020

Самоизоляция пошла по изде



В подмосковном городе Орехово-Зуево взорвался газ в жилом доме. pic.twitter.com/ThaIRvdwvV — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) April 4, 2020