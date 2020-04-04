Сб, 4.04.2020
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В Московской области при взрыве газа обрушился подъезд дома. Есть погибшие

ФОТО: twitter.com/mediazzzona

В субботу, 4 апреля, в жилом доме в Орехово-Зуево в Московской области произошел взрыв бытового газа. 

МЧС России сообщает, что газ взорвался в квартире на третьем этаже, разрушены несколько квартир, из дома эвакуировали 200 человек.

"Интерфакс" пишет, что обрушился подъезд с третьего по пятый этажи. Возможно, взрыв произошел из-за неисправности или неправильного использования газового оборудования. В МЧС заявили, что взорвалась газовая колонка.

Изначально сообщалось об одном погибшем. Позднее стало известно о втором погибшем, тело которого спасатели достали из-под обломков.

Глава города Геннадий Панин рассказал о шестерых пострадавших: "Один ушел домой, трое находятся в реанимации, двум другим также оказана медпомощь", — цитирует политика "Медуза".

В администрации города также отметили, что жертв на улице удалось избежать, поскольку на детских площадках никого не было.

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