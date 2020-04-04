64% жителей Латвии взволнованы безответственностью людей в связи с Covid-19

В то же время 71% респондентов в ходе опроса первоочередным источником стресса назвали страх за свое здоровье и здоровье близких, а 42% - потерю работы или собственного бизнеса, снижение доходов.

Также 19% респондентов выразили беспокойство по поводу доступности медикаментов. Источником стресса для 10% опрошенных является социальное дистанцирование, а для 9% - необходимость продолжительное время находиться дома.

Только 3% опрошенных заявили, что их не беспокоит распространение Covid-19.

В ходе опроса жителей Латвии попросили по 10-балльной шкале оценить свой уровень беспокойства из-за распространения Covid-19. 18% жителей Латвии оценили уровень своего беспокойства в 9-10 баллов, 60% - от 5 до 8 баллов, а 21% - ниже 4 баллов.

Исследование также показало, что женщины более обеспокоены распространением Covid-19, чем мужчины.

Однако, по словам психотерапевта Андриса Веселовскиса, мужчины и женщины в его кабинете одинаково обеспокоены. Однако во время опроса мужчины, вероятно, пытаются показать себя более сильными и бесстрашными, считает эксперт.

В ходе опроса респонденты рассказали также обо всех мерах, которые они предпринимают, чтобы справиться со стрессом.

51% респондентов сообщили, что строго соблюдают социальное дистанцирование и другие ограничения, также 51% опрошенных заявили, что с особой тщательностью моют руки и дезинфицируют поверхности.

Половина респондентов ответили, что для снятия стресса отправляются на прогулки на свежем воздухе, 42% занимают себя работой по дому, 40% - смотрят фильмы или сериалы, 38% - регулярно общаются с членами семьи, 36% - используют только надежные источники для получения информации, а 17% - читают книги.