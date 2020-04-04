Заболевание Covid-19 затронуло еще два края. Новая карта SPKC

За прошедшие сутки заболевание Covid-19 констатировано у жителей еще двух краев - Дурбского и Прейльского, таким образом новый коронавирус затронул уже 56 самоуправлений Латвии.
Как сообщалось, в минувшие сутки проведено 1182 анализа, из них положительными были 16. В общей сложности на данный момент проверены 19 380 человек, у 509 Covid-19 - подтвержден. 29 пациентов находятся в больнице, у троих - состояние тяжелое.
Напомним, в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.
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