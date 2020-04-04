Заболевание Covid-19 затронуло еще два края. Новая карта SPKC

Как сообщалось, в минувшие сутки проведено 1182 анализа, из них положительными были 16. В общей сложности на данный момент проверены 19 380 человек, у 509 Covid-19 - подтвержден. 29 пациентов находятся в больнице, у троих - состояние тяжелое.

Напомним, в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.