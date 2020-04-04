Хотят разрешить жертвовать продукты питания напрямую нуждающимся

Министерство поясняет, что в настоящее время продукты питания после окончания минимального срока годности могут быть пожертвованы только благотворительным организациям.

Чтобы способствовать перераспределению излишков продуктов питания и уменьшить количество выбрасываемой пищи министерство предлагает разрешить передачу продуктов с истекшим минимальным сроком годности напрямую нуждающимся.

В проекте правил указано, что продукты питания могут быть пожертвованы "продовольственной компанией", которая может быть как государственной, так и частной, как приносящей прибыль, так и нет, связанной с любым этапом производства, переработки или распространения продуктов питания.

Проект правил также предусматривает, что для передачи продуктов питания с истекшим сроком годности непосредственно нуждающимся компания должна обеспечить отдельное место для раздачи продуктов питания и при этом соблюдать все установленные в нормативных актах требования гигиены. Кроме того, компания должна обеспечить особую маркировку продуктов несмываемой надписью, указывающей на назначение этих продуктов, например, надписью "На благотворительность".

Жертвователь продуктов также обязан будет донести до потребителей информацию о том, что минимальный срок годности данных продуктов истек.

Проект также предусматривает расширение круга организаций, которые могут получать предназначенные для нуждающихся продукты питания. Список этих организаций планируется дополнить учреждениями социального ухода и социальными службами самоуправлений.