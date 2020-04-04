Официальная статистика Covid-19 по Литве: 771 больной и 10 смертей

Скончавшаяся женщина являлась бывшим медработником и лечилась в Клайпедской университетской больнице. Она входила в группу риска, сообщили в министерстве.

Ранее Минздрав Литвы сообщил, что в пятницу в стране было констатировано 75 новых случаев заболевания Covid-19, общее число больных достигло 771 человека.

С начала распространения нового коронавируса в Литве было проведено 21 376 анализов на Covid-19, в пятницу было проведено 2944 анализа.