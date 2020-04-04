"Согласие": сейчас не до выборов в Рижскую думу

"Эпидемиологи признают, что мы находимся только на ранней стадии распространения Covid-19 и меры для ограничения заболевания, вероятно, придется продлевать и усиливать. Поэтому для латвийских политиков это не подходящее время, чтобы сосредотачиваться на предвыборных дебатах для получения власти в столице", - сказал он, напомнив, что Англии и Франции муниципальные выборы из-за пандемии были отменены.

"Никто не имеет права ставить под угрозу здоровье людей во имя своих политических амбиций. Кроме того, для использования выделенного на проведение выборов финансирования сейчас есть гораздо более важные приоритеты", - заявил Урбанович.

Как сообщалось, внеочередные выборы в Рижскую думу изначально были назначены на 25 апреля, но из-за распространения Covid-19 они перенесены на начало июня.