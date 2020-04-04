Математика выживания, или Сколько жизней можно спасти при разных сценариях изоляции

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Математика выживания или сколько жизней можно спасти в эпидемию при разных сценариях изоляции.
- Когда в США и России ожидают пика заболеваемости коронавирусом и что будет потом.
- Уроки итальянского карантина.
В частности биофизик, профессор Университета Иллинойса Сергей Маслов отметил, что все идет к тому, что ношение масок даже людям, которые не проявляют симптомов, станет важным элементом, который еще пока не используется на таком уровне в США, как, например, в Азии.
"Причина в том, что скорее всего, есть большое количество людей, которые не проявляют симптомов и отличить мы их никак не можем - если все будут носить маски, распространение болезни снизится", - прогнозирует он.
Все подробности смотрите в новом выпуске.
Видео: Итоги| 04.04.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.
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