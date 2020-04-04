Сб, 4.04.2020
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Математика выживания, или Сколько жизней можно спасти при разных сценариях изоляции

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ФОТО: SIPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске:

  • Математика выживания или сколько жизней можно спасти в эпидемию при разных сценариях изоляции.
  • Когда в США и России ожидают пика заболеваемости коронавирусом и что будет потом.
  • Уроки итальянского карантина.

В частности биофизик, профессор Университета Иллинойса Сергей Маслов отметил, что все идет к тому, что ношение масок даже людям, которые не проявляют симптомов, станет важным элементом, который еще пока не используется на таком уровне в США, как, например, в Азии.

"Причина в том, что скорее всего, есть большое количество людей, которые не проявляют симптомов и отличить мы их никак не можем - если все будут носить маски, распространение болезни снизится", - прогнозирует он.

Все подробности смотрите в новом выпуске.

Видео: Итоги| 04.04.2020 

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать. 

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