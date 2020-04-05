Под Иецавой фура попала в серьезное ДТП: водитель пытался спасти оленей

Примерно половина дороги ведет через лес, который затрудняет видимость на поворотах. Кроме того, в лесу хватает резких поворотов. Возможно, именно эти факторы сыграли злую шутку с водителем фуры MAN в среду днем, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Во время движения в сторон Иецавы за одним из поворотов перед фурой внезапно появилось стадо оленей, которое прогуливалось по дороге. В попытках избежать столкновения с животными водитель резко затормозил, однако потерял контроль над транспортным средством, съехал с дороги и вылетел в канаву.

"Тут очень много оленей. Человек просто хотел спасти оленей и так вышло", - рассказал свидетель аварии Эйнар и добавил, что ДТП пострадала только машина, а водитель, к счастью, остался жив, хотя кабина была смята и освободить его сначала было невозможно.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

На помощь водителю приехали три бригады спасателей и один грузовик с манипулятором. Спустя примерно 20 минут водитель MAN был освобожден из кабины и со сравнительно легкими травмами передан медикам.

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