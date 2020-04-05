Covid-19 в Латвии: 24 случая за сутки. Всего заразились уже 533 человека

В воскресенье, 5 апреля, в Латвии подтверждено еще 24 случая заболевания Covid-19. Таким образом, общее число заболевших в стране уже достигает 533 человек.
В минувшие сутки проведено 1300 анализов, из них положительными были 24.
В общей сложности на данный момент проверены 20 680 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, - у 533 Covid-19 подтвержден.
44 пациента находятся в больнице, у четырех - состояние тяжелое.
Как сообщалось, по состоянию на субботу новый коронавирус затронул уже 55 латвийских самоуправлений. Больше всего заболевших в Риге, Юрмале, Кекаве, Лиепае и Елгаве.
Напомним, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.
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