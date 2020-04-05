Covid-19 в Латвии: 24 случая за сутки. Всего заразились уже 533 человека

В минувшие сутки проведено 1300 анализов, из них положительными были 24.

В общей сложности на данный момент проверены 20 680 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, - у 533 Covid-19 подтвержден.

44 пациента находятся в больнице, у четырех - состояние тяжелое.

Как сообщалось, по состоянию на субботу новый коронавирус затронул уже 55 латвийских самоуправлений. Больше всего заболевших в Риге, Юрмале, Кекаве, Лиепае и Елгаве.

Напомним, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19. Также предполагается, что введенный в Латвии режим чрезвычайной ситуации может быть продлен.