Covid-19 в Литве: умерли уже 11 человек

В субботу в Литве было диагностировано новых случаев заболевания новым коронавирусом, общее число заболевших выросло до 811, свидетельствует информация Минздрава Литвы.

С начала распространения Covid-19 в Литве было сделано 23 645 анализов, 2269 из которых - в субботу.

В Латвии пока что зарегистрированы два случая смерти заболевших Covid-19, а в Эстонии - 13.