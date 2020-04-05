Вс, 5.04.2020
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Covid-19 в Литве: умерли уже 11 человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Francisco Seco / AP

В Литве умер еще один заболевший Covid-19 пациент. Таким образом, общее число жертв достигло 11, сообщает BNS.

В субботу в Литве было диагностировано новых случаев заболевания новым коронавирусом, общее число заболевших выросло до 811, свидетельствует информация Минздрава Литвы.

С начала распространения Covid-19 в Литве было сделано 23 645 анализов, 2269 из которых - в субботу.

В Латвии пока что зарегистрированы два случая смерти заболевших Covid-19, а в Эстонии - 13.

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