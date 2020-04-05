Певица Pink заразилась Covid-19

Симптомы артистка почувствовала вместе с ее трехлетним сыном Джеймсом две недели назад. Тест на коронавирус показал положительный результат. Pink послушала рекомендации врача и вместе со всей семьей провела на карантине 14 дней.

Сейчас певица уже здорова. Она сообщила, что пару дней назад она и ее близкие сделали тест и от был отрицательным.

Кроме того, Pink выделила по 500 тысяч долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для борьбы с Covid-19.

Галерея: Pink на церемонии CMA Awards

По данным на 5 апреля, в мире более 1 миллиона 200 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 64 тысяч скончались, еще 246 тысячи человек вылечились. В Латвии 509 заболевших, скончались - 2 человека.