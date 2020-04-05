Вс, 5.04.2020
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Певица Pink заразилась Covid-19

Pink

ФОТО: https://www.instagram.com/pink/

Американская певица Pink заразилась коронавирусом и описала свое лечение. Об этом она рассказала в соцсетях.

Симптомы артистка почувствовала вместе с ее трехлетним сыном Джеймсом две недели назад. Тест на коронавирус показал положительный результат. Pink послушала рекомендации врача и вместе со всей семьей провела на карантине 14 дней. 

Сейчас певица уже здорова. Она сообщила, что пару дней назад она и ее близкие сделали тест и от был отрицательным. 

Кроме того, Pink выделила по 500 тысяч долларов в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для борьбы с Covid-19. 

Галерея: Pink на церемонии CMA Awards 

По данным на 5 апреля, в мире более 1 миллиона 200 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 64 тысяч скончались, еще 246 тысячи человек вылечились. В Латвии 509 заболевших, скончались - 2 человека. 

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