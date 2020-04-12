День космонавтики: Восемь лучших SyFy сериалов последнего десятилетия

"Мандалорец" (2019)

Это первый игровой сериал по "Звездным войнам". В главных ролях Педро Паскаль ("Грейсленд", "Менталист", "Игра престолов" и другие). Зрителям полюбился "малыш Йода" и многочисленные пасхалки. В сериале идеально передана атмосфера классических "Звездный войн".

"Видоизмененный углерод" (2018)

Экранизация одноименного детективного романа Ричарда Моргана о далеком будущем. По сюжету в будущем люди смогут сохранять себя при помощи оцифровывания сознания. В сериале показано, как общество разделено на классы. У богатых есть особые привилегии. Сериал стал настолько успешным, что Netflix стали создавать целую вселенную - готовится к выходу аниме и ролевая игра.

"Мир Дикого Запада" (2016)

Адаптиция романа Майкла Крайтона, которая уже по мнению многих фанатов является шедевром. Представьте только, что было бы, если был бы создан целый мир, в котором роботы-андройды живут жизнью простых людей. Простые смертные, за кругленькую сумму могут посетить этот мир и окунуться в него. Впрочем, понятно, что посетители приходят не только цветочки нюхать!

"Мир Дикого Запада" - это сериал полный загадок и поднимающий вопросы экзистенциализма. Он заставляет задумать о том, что такое душа и что делает человека человеком.

"Черное зеркало" (2011)

Это нашумевший сериал, который высмеивает излишнюю любовь человека к технологиям. Вышло пять сезонов и спецэпизоды. Создатель саги Чарли Букер превратил каждую серию в отдельную историю, которая затрагивает технологический процесс и его влияние на определенное человеческое качество. К примеру, может ли человек полюбить искусственный интеллект.

"Пространство" (2015)

Эта адаптация книжного цикла Джеймса Кори стала главным научно-фантастическим сериалом последних лет. В нем рассказывается о противостоянии землян радикальным астерам. Отснято уже 4 сезона. Сюжет близится к финалу.

"ОА" (2016)

Захватывающий сериал о пропаже и спасении слепой девушки. Создатели придумали столь напряженный сюжет, что заставляют продолжать смотреть. Спустя семь лет Прейри таинственным образом возвращается домой. Теперь она называет себя "ОА" и может видеть, хотя до исчезновения была слепой.

"Любовь, смерть и роботы" (2019)

Анимационный сериал-антология, выпущенный на Netflix и состоящий из короткометражных анимационных фильмов разной продолжительности, созданных с расчетом на взрослую аудиторию.

"Люди" (2015)