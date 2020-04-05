В Меньгеле неизвестные разбили Renault об забор. Говорят, катались пьяные подростки

"Мне сказали, что на выходных парни пьяные ездили. Какие-то местные подростки. Забор "снесли", они долетели до самого угла дома со всем забором, со всеми цветами, всем, всем, всем", - рассказала почтальон Меньгеле.

Принимая во внимания, что посреди ночи никто из окружающих ничего не видел и свидетелей у аварии не было, молодые люди вместе с водителем бросились бежать, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Пока что им удалось избежать ответственности, так как у полиции не хватает информации о подозреваемых. Волостное управление с участком уже связалось и с нетерпением ждет продвижения поисков.

"Это произошло ночью, это ДТП и подсчитанный ущерб полиции уже подан. 680 евро", - указала руководитель управления Меньгельской волости Иева Ермацане.

Полиция эвакуировала разбитый Renault и написала письмо его владельцам. Впрочем, пока что неизвестно, кто именно сидел на рулем, и был ли автомобиль взят с разрешения владельца.

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