В субботу провели 1662 проверки соблюдения ограничений режима ЧС; начато 22 дела

Государственная полиция за прошедшие сутки провела 1662 проверки соблюдения ограничений, установленных на время режима чрезвычайной ситуации, и завела 22 дела об административных нарушениях, связанных с их несоблюдением, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.
С сегодняшнего дня Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации,
предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.
Впредь полиция сможет призывать к административной ответственности также лиц, которые не предоставляют информацию о своей болезни, о контакте с инфицированным человеком и другие данные, связанные с Covid-19. Штраф за это нарушение составляет от 10 до 2000 евро.
В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время режима ЧС ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа.
Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлен режим чрезвычайной ситуации, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.
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