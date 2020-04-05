В субботу провели 1662 проверки соблюдения ограничений режима ЧС; начато 22 дела

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.

С сегодняшнего дня Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством режима чрезвычайной ситуации,

предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, а для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.

Впредь полиция сможет призывать к административной ответственности также лиц, которые не предоставляют информацию о своей болезни, о контакте с инфицированным человеком и другие данные, связанные с Covid-19. Штраф за это нарушение составляет от 10 до 2000 евро.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время режима ЧС ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа.

Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлен режим чрезвычайной ситуации, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.