Производство консервов растет как на дрожжах: бизнес во времена карантина

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- "Одинокий бизнесмен желает познакомиться..." Или финансы поют романсы. Экономические страдания времен карантина.
- "Не уходи, побудь со мной". Балтийские власти намерены продлить чрезвычайную ситуацию.
- "Танцуй пока, карантин, мальчик!" Творчество под домашним арестом.
КАРАНТИН В БАЛТИИ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ | БАЛТИЯ | №27
Экономические страдания времен карантина
- Как выживают места общепита
Элина Дзелзкалея – хозяйка небольшого кафе в центре Риги. Внутри – всего несколько столиков, в меню – выпечка и блюда из местных экопродуктов. Сюда редко заходят туристы, в основном местные – студенты или работники соседних офисов. С началом кризиса кафе опустело. Элина говорит "все произошло мгновенно, в один день". Пока выживать ее маленькому бизнесу помогает активная реклама в соцсетях с предложением доставить блюда из меню кафе прямо на дом.
"Мы стараемся максимально задействовать своих сотрудников, некоторых перевели на доставку. Пытаемся сохранить полные зарплаты. Само кафе, по сути, пришлось закрыть. Если люди будут приходить, мы не сможем быть уверенны в их безопасности.
Так что доставка – это единственный вариант. Но если придется, начнем продавать мебель и технику, чтобы платить зарплаты и будем ждать помощи от государства", - говорит Элина.
Доставка еды по конкретным адресам, сейчас, по сути, единственный способ для ресторанов выжить. А курьеры на велосипедах в фирменной одежде и в масках – уже стали главным символом карантина в Риге, связующим звеном между вчерашними привычками "вкусно поесть" и сегодняшним – "едим дома".
- Удар по отелям
Первыми на себя удар приняли отели - туристов нет, гостиницы пустуют. Например, отель Roma находится в самом центре Риги, известная гостиница. Ею управляет бывшая министр МВД Линда Мурниеце. Когда Латвия объявила режим ЧП, отель предложил свои услуги для местных жителей, которые хотят само изолироваться, или которым нужно пройти двухнедельный карантин.
Номера предлагали по символической цене – 15 евро за ночь. Таких цен тут никогда не видели. Но, желающих все-равно оказалось слишком мало, в итоге номера законсервировали, а отель закрыли до лучших времен.
- Кто оказался в плюсе
Кто "выиграл" от пандемии, если так вообще уместно говорить, так это торговые сети. В начале марта покупатели буквально смели с полок магазинов крупу и макароны, сахар и спички, гречку и муку, консервы и туалетную бумагу. Ажиотаж, вроде, прошел. В конце марта дефицита товаров больше нет, но план по выручке супермаркеты сделали наперед.
Для местных производителей продуктов питания сейчас тоже активная пора – продажи растут, на предприятиях уже не хватает сотрудников.
Латвийские консервные заводы дают объявления о приеме на работу. Такая ирония судьбы, говорит бизнесмен Арнольд Бабрис, – с введением международных санкций в 2014-м шпротный бизнес в Латвии практически умер.
А сейчас, с началом нового экономического кризиса, производство консервов растет как на дрожжах.
"Сейчас спрос пошел вверх, заказов больше, чем мы можем произвести, потому, что половина из отрасли умерло. С одной стороны, надо радоваться, заказов много, но, поскольку мы вышли после 4 лет сплошных потерь, у нас нет свободных оборотных средств. Сейчас, чтобы выполнить все заказы, мы столкнулись с тем, что, чтобы покупать сырье и все прочее, у нас нет свободных денег", - говорит владелец консервного завода Арнольд Бабрис.
Предприятие надеется получить кредит от государства, тогда проблему с деньгами решить удастся. Но, бизнесмены прекрасно понимают, что чрезвычайный режим, как и любой кризис, рано или поздно закончиться. И брать дополнительные кредиты рискованно. Спрос на консервы и гречку упадет, а деньги отдавать придётся.
В ситуации, где нет логики, сложно простраивать бизнес в долгую. Приходится приспосабливаться под абсурд настоящего, с надеждой на будущее.
- Малый бизнес
Некоторые местные дизайнеры приспосабливаются к местному спросу, например, шьют маски.
"Подстраиваться и приспосабливаться" – девиз сегодняшнего дня, единственный рецепт выживания малого бизнеса.
Например, в одной местной косметической компании работает всего 20 человек. Свои продукты фирма в основном поставляет в отели и спа-центры. Сейчас и те, и другие закрыты. Не от хорошей жизни компания решила сменить направление. Теперь они производят средства для дезинфекции. И продают их как оптом, так и онлайн. Антисептики нынче с в топе продаж, спрос на них огромный, в магазинах и аптеках их раскупают за считанные минуты.
"Мы новая компания, только начали свое дело и нам оказалось легко сменить направление. Работники у нас знающие. Единственная проблема – это исходные материалы и упаковка – сложно заказать из-за дефицита", - говорит сотрудница косметической компании Иева Салиня.
- Производство алкогольных напитков
Крупнейший в Латвии завод алкогольных напитков – Latvijas balzāms - тоже подкорректировал направление работы. Вместе со знаменитым рижским бальзамом, рижской водкой и другим алкоголем здесь начали изготавливать дезинфекторы – разливают их сразу по 4-х литровым канистрам.
"Сначала мы планировали производить по шесть тонн дезинфектора в день. А сейчас производим уже 20 тонн, и будем еще увеличивать объём. Мы тоже переживаем кризис, заказов на алкоголь становится меньше. 75 процентов наших продуктов идут на экспорт, и экспорт сейчас сокращается", - говорит глава правления завода Latvijas balzāms Интарс Гейданс.
Вытянуть на одних дезинфекторах завод, конечно, не сможет. Но пока эта стабильная статья доходов и возможность сохранить рабочие места.
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Точных прогнозов, как долго придется сидеть в карантине, никто дать не может. Месяц-два-три? Эта пандемия перевернула все планы. Кризис, как теперь объясняют психологи онлайн, – это точка, где все возможно: и потерять, и обрести, и начать все с нуля.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.
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