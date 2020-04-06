Производство консервов растет как на дрожжах: бизнес во времена карантина

"Сейчас спрос пошел вверх, заказов больше, чем мы можем произвести, потому, что половина из отрасли умерло. С одной стороны, надо радоваться, заказов много, но, поскольку мы вышли после 4 лет сплошных потерь, у нас нет свободных оборотных средств. Сейчас, чтобы выполнить все заказы, мы столкнулись с тем, что, чтобы покупать сырье и все прочее, у нас нет свободных денег", - говорит владелец консервного завода Арнольд Бабрис.

Предприятие надеется получить кредит от государства, тогда проблему с деньгами решить удастся. Но, бизнесмены прекрасно понимают, что чрезвычайный режим, как и любой кризис, рано или поздно закончиться. И брать дополнительные кредиты рискованно. Спрос на консервы и гречку упадет, а деньги отдавать придётся.

В ситуации, где нет логики, сложно простраивать бизнес в долгую. Приходится приспосабливаться под абсурд настоящего, с надеждой на будущее.

Малый бизнес

Некоторые местные дизайнеры приспосабливаются к местному спросу, например, шьют маски.

"Подстраиваться и приспосабливаться" – девиз сегодняшнего дня, единственный рецепт выживания малого бизнеса.

Например, в одной местной косметической компании работает всего 20 человек. Свои продукты фирма в основном поставляет в отели и спа-центры. Сейчас и те, и другие закрыты. Не от хорошей жизни компания решила сменить направление. Теперь они производят средства для дезинфекции. И продают их как оптом, так и онлайн. Антисептики нынче с в топе продаж, спрос на них огромный, в магазинах и аптеках их раскупают за считанные минуты.

"Мы новая компания, только начали свое дело и нам оказалось легко сменить направление. Работники у нас знающие. Единственная проблема – это исходные материалы и упаковка – сложно заказать из-за дефицита", - говорит сотрудница косметической компании Иева Салиня.

Производство алкогольных напитков

Крупнейший в Латвии завод алкогольных напитков – Latvijas balzāms - тоже подкорректировал направление работы. Вместе со знаменитым рижским бальзамом, рижской водкой и другим алкоголем здесь начали изготавливать дезинфекторы – разливают их сразу по 4-х литровым канистрам.

"Сначала мы планировали производить по шесть тонн дезинфектора в день. А сейчас производим уже 20 тонн, и будем еще увеличивать объём. Мы тоже переживаем кризис, заказов на алкоголь становится меньше. 75 процентов наших продуктов идут на экспорт, и экспорт сейчас сокращается", - говорит глава правления завода Latvijas balzāms Интарс Гейданс.

Вытянуть на одних дезинфекторах завод, конечно, не сможет. Но пока эта стабильная статья доходов и возможность сохранить рабочие места.

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Точных прогнозов, как долго придется сидеть в карантине, никто дать не может. Месяц-два-три? Эта пандемия перевернула все планы. Кризис, как теперь объясняют психологи онлайн, – это точка, где все возможно: и потерять, и обрести, и начать все с нуля.

"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.