В Эстонии корнавирус обнаружен у 1097 человек; за сутки умерли еще двое

За последние сутки в Эстонии было сделано 1192 теста на вирус Covid-19, из которых 63 анализа, то есть пять процентов показали положительный результат, пишет Rus.Postimees.
По состоянию на утро 5 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 130 пациентов, 17 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 62 человека.
Из-за вируса Covid-19 за прошедшие сутки умер находившийся на лечении в Северо-Эстонской больнице 73-летний мужчина и в Курессаареской больнице скончался 81-летний мужчина.
Всего из-за коронавируса в Эстонии умерли 15 человек.
В Эстонии в общей сложности было сделано 21 004 теста, из них 1097, т.е. 5% показали позитивный результат.
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