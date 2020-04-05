В Эстонии корнавирус обнаружен у 1097 человек; за сутки умерли еще двое

По состоянию на утро 5 апреля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 130 пациентов, 17 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 62 человека.

Из-за вируса Covid-19 за прошедшие сутки умер находившийся на лечении в Северо-Эстонской больнице 73-летний мужчина и в Курессаареской больнице скончался 81-летний мужчина.

Всего из-за коронавируса в Эстонии умерли 15 человек.

В Эстонии в общей сложности было сделано 21 004 теста, из них 1097, т.е. 5% показали позитивный результат.