На дороги вернулись мотоэкипажи полиции

Чтобы эффективнее следить за установленными ограничениями режима чрезвычайной ситуации, Госполиция уже с начала апреля начала привлекать к надзору за порядком мотоэкипажи, сообщает агентство LETA.
Стражи порядка призывают жителей быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих - соблюдать физическое дистанцирование, без крайней нужды не посещать публичные места, соблюдать указания медиков и часто мыть руки.
В то же время Госполиция призывают соблюдать несколько превентивных условий и мотоциклистов, которые весной начинают мотосезон.
Полиция напоминает, что перед началом сезона водителям нужно позаботиться о техническом состоянии транспортных средств. Кроме того, полиция призывает освежить свои навыки езды перед отправлением в путь, а также не быть опрометчивыми и не переоценивать свои навыки вождения.
В сообщении полиции указано, что и остальным участникам движения стоит быть готовыми к тому, что на дороги вернутся мотоциклы.
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