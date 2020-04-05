Вс, 5.04.2020
Но какого черта, спрашивается, ты платишь бешеные налоги, выплачиваешь себе (в том числе) зарплату, даешь рабочие места - и тебе ничего не полагается. Елена Серебрякова, хозяйка турфирмы

На дороги вернулись мотоэкипажи полиции

ФОТО: LETA

Чтобы эффективнее следить за установленными ограничениями режима чрезвычайной ситуации, Госполиция уже с начала апреля начала привлекать к надзору за порядком мотоэкипажи, сообщает агентство LETA.

Стражи порядка призывают жителей быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих - соблюдать физическое дистанцирование, без крайней нужды не посещать публичные места, соблюдать указания медиков и часто мыть руки.

В то же время Госполиция призывают соблюдать несколько превентивных условий и мотоциклистов, которые весной начинают мотосезон.

Полиция напоминает, что перед началом сезона водителям нужно позаботиться о техническом состоянии транспортных средств. Кроме того, полиция призывает освежить свои навыки езды перед отправлением в путь, а также не быть опрометчивыми и не переоценивать свои навыки вождения.

В сообщении полиции указано, что и остальным участникам движения стоит быть готовыми к тому, что на дороги вернутся мотоциклы.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ