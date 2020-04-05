На дороги вернулись мотоэкипажи полиции

Полиция напоминает, что перед началом сезона водителям нужно позаботиться о техническом состоянии транспортных средств. Кроме того, полиция призывает освежить свои навыки езды перед отправлением в путь, а также не быть опрометчивыми и не переоценивать свои навыки вождения.