История "беззубой русской машины": как Овечкин обрел свою фирменную улыбку

В тот день "Вашингтон Кэпиталс" начинали "регулярку" на выезде матчем против "Атланта Трэшерз". Овечкин тогда провел на льду более 20 минут, отдал одну результативную передачу и способствовал победе своей команды со счетом 3:1. Голами он в тот раз не отметился, но все равно стал звездой матча - в начале третьего периода защитник "Атланты" Стив Маккарти ударил Овечкина черенком клюшки, но арбитры нарушения не заметили, несмотря на кровь на лице российского форварда, пишет Sport24.ru.

Овечкин доиграл матч, после чего отправился к врачу. Прямо в одном из кабинетов "Филиппс-Арены" Александру наложили на губу 14 швов. По словам журналистов, во время мини-операции Овечкин кричал, однако после удаления зуба он появился с улыбкой на лице и даже дал себе прозвище:

- Александр, очень больно?

- Нормально!

- В следующей игре вы снова будете в строю?

- Конечно. Я - русская беззубая машина!

ФОТО: Reuters/ScanPix

"Теперь Овечкин похож на 10-15 тысяч других профессиональных хоккеистов, которым не хватает одного или нескольких зубов. Я не думаю, что это имеет большое значение. Если вы не можете играть с выбитым зубом, вам лучше найти для себя другой вид спорта", - отреагировал на это событие главный тренер "Вашингтона" Глэн Хенлон.

Свое слово Овечкин сдержал, и уже на следующий матч против "Каролины" вернулся в строй. На этот раз он уже в конце первого периода открыл счет своим голам в сезоне, счет голам "русской беззубой машины", отмечает sport24.ru.

Тогда "Вашингтон" победил 2:0, но после матча журналистов интересовал и вопрос зуба Ови:

- Ничего, девочкам это только понравится!

- А фиксу вставить планируете или будете ходить щербатым, как Дэни Хитли?

- Вставлю, конечно, но играть буду беззубым. Сегодня в третьем периоде рана открылась. Было небольшое столкновение, а потом я сплюнул на лед, смотрю - кровь идет. Ну и ладно".

Позднее Овечкин решение изменил и искусственный зуб не вставил.

Некоторые считают, что причиной тому - деньги, которые спортсмен якобы получил за то, чтобы его улыбка оставалась такой и за пределами площадки.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Не особо спорит с этим и рекламный агент игрока Дэвид Абрутин:

"Мы никогда не встречали негативной реакции, злых шуток на эту тему. Наоборот, отсутствующий зуб только помогает Алексу - за счет этого его отличают ото всех других. У него все равно отличная улыбка, только она гораздо более запоминающаяся. Ведь крупнейшие бренды для своего продвижения ищут не таких, как все, а незаурядных персонажей - тех, кто выделяется. Из этого выбитого зуба и, например, его манеры говорить по-английски — и складывается особая магия Овечкина".

Более десяти лет спустя хоккеист лишился и части второго зуба - в финале Кубка Стэнли 2018 года Овечкин столкнулся с нападающим "Вегаса" Вильямом Карлссоном, что не прошло для россиянина бесследно.

Впрочем, Александр Великий прекрасно умеет и сам лишать зубов других. Например, однажды его бросок принял лицом защитник "Айлендерс" Джек Хиллен. Капа тут была бессильна - шайба неплохо повредила хоккеисту челюсть.