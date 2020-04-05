Ирина Шейк в разгар пандемии занялась помощью малообеспеченным детям

"Из-за COVID-19 закрыты школы. Многие дети здесь, в Нью-Йорке, и по всей стране не получают бесплатного питания, которое им обычно давали в школе. Они нуждаются в нашей поддержке сейчас как никогда. Я только что сделала пожертвование, чтобы поддержать детей и их семьи в нашем городе. Прямо сейчас каждый может поступить также. Помните, что один доллар — это 10 блюд", - рассказала модель в Instagram.