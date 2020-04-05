Вс, 5.04.2020
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Ирина Шейк в разгар пандемии занялась помощью малообеспеченным детям

ФОТО: Instagram/irinashayk

В разгар эпидемии коронавируса супермодель Ирина Шейк сделала щедрое пожертвование в благотворительный фонд, который помогает детям из малообеспеченных семей.

"Из-за COVID-19 закрыты школы. Многие дети здесь, в Нью-Йорке, и по всей стране не получают бесплатного питания, которое им обычно давали в школе. Они нуждаются в нашей поддержке сейчас как никогда. Я только что сделала пожертвование, чтобы поддержать детей и их семьи в нашем городе. Прямо сейчас каждый может поступить также. Помните, что один доллар — это 10 блюд", - рассказала модель в Instagram.

Шейк присоединилась к инифиативе фонда Foodbank, обеспечивающего продуктами и горячим питанием малообеспеченные семьи.

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