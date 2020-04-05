Вс, 5.04.2020
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Мешали громкими разговорами: житель Рязанской области застрелил пять человек из ружья

Ружье. Иллюстрация

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Рязанской области мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек.

Как сообщает "Медуза",  4 апреля около 22 часов мужчина 1988 года рождения с балкона сделал замечание компании, громко разговаривающей под окнами.

В результате ссоры он взял ружье, вышел из квартиры и выстрелил в женщину и четырех мужчин. Все потерпевшие в возрасте от 22 до 31 года погибли на месте.

Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.

"Интерфакс" сообщает, что стрелок находился на учете в психоневрологическом диспансере. В свою очередь телеграмм-канал Mash пишет, что стрелявший сам работал в местном психоневрологическом диспансере.

По информации "РИА Новости", охотничье ружье было зарегистрировано официально, однако имя владельца не уточняется.

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