Мешали громкими разговорами: житель Рязанской области застрелил пять человек из ружья

Как сообщает "Медуза", 4 апреля около 22 часов мужчина 1988 года рождения с балкона сделал замечание компании, громко разговаривающей под окнами.

В результате ссоры он взял ружье, вышел из квартиры и выстрелил в женщину и четырех мужчин. Все потерпевшие в возрасте от 22 до 31 года погибли на месте.

Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.

"Интерфакс" сообщает, что стрелок находился на учете в психоневрологическом диспансере. В свою очередь телеграмм-канал Mash пишет, что стрелявший сам работал в местном психоневрологическом диспансере.

По информации "РИА Новости", охотничье ружье было зарегистрировано официально, однако имя владельца не уточняется.