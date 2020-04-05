Поставка 4,5 миллионов масок и респираторов в Латвию задерживается

По ее словам, задержка не является сюрпризом, потому что пандемия Covid-19 оказывает влияние и на логистические процессы.

Гулбе сообщила, что груз будет доставлен до вечера вторника, добавив, что у медиков на данный момент есть достаточное количество средств индивидуальной защиты, и нет повода для беспокойства. Она подчеркнула, что на следующей неделе продолжится раздача защитных масок и респираторов из ранее доставленного груза.

Как сообщалось, в конце прошедшей недели Латвия должна была получить крупнейшую до сих пор партию индивидуальных защитных средств.

На следующей неделе NVD продолжит распределение защитных средств между медицинскими учреждениями вторичного ухода, фармацевтами, стоматологами, семейными врачами.

Также маски получат полицейские, пограничники и работники пансионатов.