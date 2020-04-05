Политика во время эпидемии: несмотря на партийные ссоры, Кариньш и Левитс верят в стабильность правительства

Однако как премьер Кришьянис Кариньш, так и президент Эгил Левитс в передаче De facto Латвийского телевидения утверждают, что стабильности правительства эти ссоры не угрожают.

Уже две недели заседания правительства и собрания коалиции по сотрудничеству проходят удаленно. Однако это не помешало партнерам рассориться как в отношении мероприятий по ограничению эпидемии, так и по политическим вопросам - например, о назначении министра экономики.

На место потерявшего допуск к гостайне и поэтому ушедшегос поста Ральфа Немиро партия KPV LV довольно быстро делегировала руководителя народно-хозяйственной комиссии Сейма Яниса Витенбергса. Однако поддержку ему не спешила высказать Новая консервативная партия, которая выдвинула кандидату в министры ряд условий - например, уволить с должностей в рижском и вентспилсском портах людей, связанных с бывшим советником Немиро Павлом Ребенком и, желательно, сделать это еще до голосования в Сейма о министре.

"Да, у них был такой, я бы сказал, даже целый списочек того, что они предлагают и хотели бы, чтобы я сделал. Однако это ответственность, и эти решения должен принимать я, так как я буду тем, кто понесет за все это ответственность после",

- сказал новый министр экономики Витенбергс. На вопрос, обещал ли он что-либо, министр ответил: "Нет, я их выслушал, да, но дальше буду работать и действовать так, как сам считаю правильным".

Публичный призыв к политикам не раскачивать правительство, так как общество им это не простит, выразил и президент Эгил Левитс. Впрочем, глава НКП и министр юстиции Янис Борданс считает, что это предупреждение относится не к ним.

Быстрее чем входящая в коалицию НКП поддержать кандидатуру Витенбергса пообещал оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян. Союз утверждает, что это не была попытка вымостить себе дорогу и вернуться в правительство. По словам СЗК, это было сделано без давления со стороны, чтобы вопрос быстрее решился.

Кришьянис Кариньш после заседания Сейма, на котором новому министру экономики было выражено доверие, прошлые сложности на пути к этому решению вспоминать не хотел:

"В любой коалиции всегда будут разные мнения по разным вопросам. Но здесь это доказательство того, что мы год назад со всем справились, и в этом случае голосование очень стабильное. Поэтому сейчас у нас есть министр экономики".

Без споров коалицию вокруг нового министра экономики сплотила и идея временно исполняющегоэти обязанности министра внутренних дел Сандриса Гиргенса. Несмотря на то, что его предложение о полном карантине поддержки в правительстве не получило, Гиргенс выразил свое отдельное мнение об этом в протоколе заседания правительства и распространил пресс-релиз.

В передаче "Прямая речь" он свою позицию по-прежнему защищал: "Я уже в Кабинете министров выразил отдельное мнение, что, по-моему, время ввести полный карантин, хотя бы в Риге и Рижском регионе. Если вы уже преимущественно говорите об этих больших проблемах в крупных городах".

Ему в эфире сразу же возразила министр здравоохранения Илзе Винькеле, которая отметила, что Латвия принимает решения согласно компетенции инфектологов и экспертизы.

"У нас чудесные инфектологи и эпидемиологи, и, к счастью, к ним правительство прислушивается. И я надеюсь, что мы так и продолжим".

Впрочем, идею главы МВД не спешат поддержать и его коллеги по партии. "Общество расколото. Много кто думает, что необходимы более острые действия, есть те, кто думает, что такие действия не нужны. И то, что сейчас происходит - разговор правительства и нас как фракции с обществом в целом... Нам нужно рассказывать и попытаться объяснить, почему это правильное решение", - отметил сопредседатель партии Атис Закатистов.

В свою очередь Кариньш выразил удовлетворение тем, что министр внутренних дел больше не будет под двойным стрессом, который появился в результате объединения должностей.

То, что правительство сейчас активно работает полным составом, оценил и президент Эгил Левитс. Он считает, что о разумности правительства говорит то, что вызванные Covid-19 последствия для нашей страны легче, чем в других странах Европы. Этому способствовали как решения правительства, так и то, что большинство жителей Латвии дисциплинированные, уверен президент.