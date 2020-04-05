Доставка продуктов питания в регионах стала доступнее

Она добавила, что в Земгале продукты, заказанные в интернет-магазине Barbora.lv, можно получить в Бауске, в магазине Maxima X на ул. Пионеру, 2, и в Елгаве, в магазине Maxima XX на ул. Ригас, 11А.

В свою очередь в Курземе пункты получения продуктов находятся в Лиепае, в магазине Maxima XX на ул. Клайпедас, 62, в Вентспилсе, в магазине Maxima X на ул. Целтниеку,17, в Салдусе, в магазине Maxima XX на ул. Бривибас, 30, в Талси, в магазине Maxima XX на ул. Ригас, 8, и в Тукумсе, в магазине Maxima XX на ул. Курземес, 36.

Магазин Barbora.lv ранее сообщал о планах в ближайшее время открыть пункты получения товаров в 26 магазинах Maxima по всей Латвии.