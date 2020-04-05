Закрыт второй по величине детский сад Марупе: у работника нашли Covid-19
После констатации у одного из работников заболевания Covid-19 на две недели закрыт второй крупнейший в Марупском крае детсад Marzemite, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая.
По ее словам, Covid-19 заболел работник детского сада, который не имел прямого контакта с детьми, однако, чтобы защититься от любых возможных рисков, как персоналу дошкольного образовательного учреждения, так и его воспитанникам предстоит провести две недели в самоизоляции.
Глава детсада Илзе Целма агентству LETA рассказала, что Covid-19 заболел технический работник, который в последний раз находился в помещениях образовательного учреждения 1 апреля, а до этого - 23 марта. Когда он 1 апреля выполнял свои рабочие обязанности, симптомы болезни не наблюдались.
3 апреля он по телефону проинформировал, что заболел и с помощью семейного врача записался на тест на Covid-19. О положительном результате теста Целме сообщил SPKC.
Целма добавила, что родители всех детей проинформированы о ситуации и восприняли это с пониманием.
Согласно информации на сайте самоуправления Марупского края, детский сад Marzemite был основан в 2016 году и является вторым по величине детским садом в Марупском крае.
В 2019/2020 учебном году дошкольное образовательное учреждение посещают 288 детей в возрасте от трех лет.
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