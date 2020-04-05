Закрыт второй по величине детский сад Марупе: у работника нашли Covid-19

По ее словам, Covid-19 заболел работник детского сада, который не имел прямого контакта с детьми, однако, чтобы защититься от любых возможных рисков, как персоналу дошкольного образовательного учреждения, так и его воспитанникам предстоит провести две недели в самоизоляции.

Глава детсада Илзе Целма агентству LETA рассказала, что Covid-19 заболел технический работник, который в последний раз находился в помещениях образовательного учреждения 1 апреля, а до этого - 23 марта. Когда он 1 апреля выполнял свои рабочие обязанности, симптомы болезни не наблюдались.

3 апреля он по телефону проинформировал, что заболел и с помощью семейного врача записался на тест на Covid-19. О положительном результате теста Целме сообщил SPKC.

Целма добавила, что родители всех детей проинформированы о ситуации и восприняли это с пониманием.

Согласно информации на сайте самоуправления Марупского края, детский сад Marzemite был основан в 2016 году и является вторым по величине детским садом в Марупском крае.

В 2019/2020 учебном году дошкольное образовательное учреждение посещают 288 детей в возрасте от трех лет.